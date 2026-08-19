Posté par M!ke.
Modéré le 19/08/2026 à 12:45.
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Un Blink-182 en docu - 19/08
Un documentaire sur Travis Barker, batteur de Blink-182, est dispo en streaming sur la plateforme Hulu. Il revient sur sa carrière marquée notamment pas son tragique accident d'avion qui a failli lui coûter la vie. Pour te donner l'envie d'aller y jeter un oeil, en voici un excellent teaser. [plus d'infos]
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