Posté par M!ke.
Modéré le 19/08/2026 à 12:45.
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Oasis, un teaser pour le docu - 19/08
Un nouveau teaser pour le documentaire de la reformation d'Oasis, Don't look back in anger, est dispo sur le web. Il retrace les coulisses de la reformation rock les plus marquantes de ce siècle. Une sortie est prévue dans les cinémas le 11 septembre, avant d'être mise en streaming sur Disney+. [plus d'infos]
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