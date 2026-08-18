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Posté par M!ke.
Modéré le 18/08/2026 à 16:00.
Modéré le 18/08/2026 à 16:00.
Fontaines D.C. célèbre Marianne - 18/08
Fontaines D.C. a publié officiellement un nouveau morceau, "Marianne", lequel a déjà été joué live sur les derniers concerts des irlandais. Le prochain album du groupe, Dopamine chamber, est annoncé pour le 16 octobre. [plus d'infos]
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