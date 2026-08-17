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Posté par Ted.
Modéré le 17/08/2026 à 08:00.
Modéré le 17/08/2026 à 08:00.
Will rejoint Motionless in White sur scène - 17/08
Il y a quelques jours, Will Ramos, chanteur de Lorna Shore, a rejoint sur scène les membres de Motionless In White pour les accompagner sur "Immaculate misconception" à Indianapolis. La vidéo tourne sur les réseaux, et à la suite. [plus d'infos]
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