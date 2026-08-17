Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 17/08/2026 à 08:00.
Lorna Shore-I feel the everblack festering within meWill rejoint Motionless in White sur scène - 17/08

Il y a quelques jours, Will Ramos, chanteur de Lorna Shore, a rejoint sur scène les membres de Motionless In White pour les accompagner sur "Immaculate misconception" à Indianapolis. La vidéo tourne sur les réseaux, et à la suite. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page