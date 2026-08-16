Alors que le Motocultor Fest se termine aujourd'hui, sa version 2027 a déjà commencé sa programmation. Le festival se tiendra l'année prochaine du 19 au 22 août et accueillera Helloween, Halestorm, The Hu, Wind Rose, Kanonenfieber, Malevolence, Slomosa, Dark Funeral, Equilibrium, John Bush (celebrating the songs of Anthrax, 1993-2003), Make Them Suffer, My Sleeping Karma, Non Est Deus, Peeling Flesh, Prong, Sylosis, Shadow Of Intent, The Acacia Strain et The Browning.

[ motocultor-festival.com: Site officiel ]

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