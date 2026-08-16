Posté par Ted.
Modéré le 16/08/2026 à 08:25.
Modéré le 16/08/2026 à 08:25.
Shane remplace son père dans Chewy Metal - 16/08
Shane Hawkins, le fils de Taylor (Foo Fighters), a repris le poste de batteur de son défunt père dans le groupe de reprises Chevy Metal. À la suite, une petite vidéo du groupe invitant Dave Grohl à jouer "Let there be rock" d'AC/DC avec eux sur scène. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires