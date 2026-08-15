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Posté par Ted.
Modéré le 15/08/2026 à 08:18.
Royal Blood - How did we get so dark?10/10 pour Royal Blood - 15/08

Royal Blood revient avec un nouvel album le 13 novembre 2026 intitulé Dead company. Un extrait clippé se découvre à la suite avec "Ten over ten". [plus d'infos]

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