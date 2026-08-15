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Royal Blood revient avec un nouvel album le 13 novembre 2026 intitulé Dead company . Un extrait clippé se découvre à la suite avec "Ten over ten". [ plus d'infos ]

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