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Posté par Ted.
Modéré le 15/08/2026 à 08:18.
Modéré le 15/08/2026 à 08:18.
10/10 pour Royal Blood - 15/08
Royal Blood revient avec un nouvel album le 13 novembre 2026 intitulé Dead company. Un extrait clippé se découvre à la suite avec "Ten over ten". [plus d'infos]
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