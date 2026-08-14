Posté par Ted.
Modéré le 14/08/2026 à 08:00.
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Otep Shamaya revient dans le business - 14/08
Après avoir arrêté la musique en 2024, on apprend que l'ex-frontwoman d'Otep, Otep Shamaya, entame une carrière en solo. Voici ce qu'elle fait désormais...
Après avoir arrêté la musique en 2024, on apprend que l'ex-frontwoman d'Otep, Otep Shamaya, entame une carrière en solo. Voici ce qu'elle fait désormais...
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