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Posté par Ted.
Modéré le 14/08/2026 à 08:00.
Modéré le 14/08/2026 à 08:00.
Mastodon dans les ruines - 14/08
Mastodon a clippé "In the ruins", un nouvel extrait de Marrow deep qui sortira le 28 août 2026 chez Loma Vista Recordings. Il s'agit du premier depuis le départ et le décès tragique de Brent Hinds. [plus d'infos]
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