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Posté par Ted.
Modéré le 13/08/2026 à 20:14.
Lustmord-Much unseen is also hereLustmord et Dave Lombardo collaborent - 13/08

Lustmord et Dave Lombardo ont monté un projet ensemble intitulé Lustmord Lombardo. Leur premier album est déjà sur les rails puisqu'il paraîtra le 2 octobre chez Ipecac. Il s'intitule The pulse of atoms et un premier extrait est à découvrir à la suite. [plus d'infos]

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