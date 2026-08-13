Infos précédentes :
- Lustmord et Dave Lombardo collaborent
- Les âmes de Lustmord
- Plus de détails sont aussi ici pour Lustmord
- Du nouveau Lustmord en mars
- Le testament croisé de Lustmord et Steve
- Lustmord collabore avec le club du gore
- Les flammes jumelles de Lustmord & Karin Park
- Lustmord & Karin passent la troisième
- Du nouveau son pour Lustmord & Karin Park
- Lustmord & Karin Park altérés
Posté par Ted.
Modéré le 13/08/2026 à 20:14.
Modéré le 13/08/2026 à 20:14.
Lustmord et Dave Lombardo collaborent - 13/08
Lustmord et Dave Lombardo ont monté un projet ensemble intitulé Lustmord Lombardo. Leur premier album est déjà sur les rails puisqu'il paraîtra le 2 octobre chez Ipecac. Il s'intitule The pulse of atoms et un premier extrait est à découvrir à la suite. [plus d'infos]
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