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Posté par Ted.
Modéré le 10/08/2026 à 22:00.
Fontaines D.C.Fontaines D.C. joue deux nouveaux morceaux en live - 10/08

Actuellement en tournée, Fontaines D.C. y a joué deux nouveaux morceaux que sont "Marianne" et "Six Shot Morning". [plus d'infos]

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