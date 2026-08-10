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Posté par Ted.
Modéré le 10/08/2026 à 22:00.
Modéré le 10/08/2026 à 22:00.
Fontaines D.C. joue deux nouveaux morceaux en live - 10/08
Actuellement en tournée, Fontaines D.C. y a joué deux nouveaux morceaux que sont "Marianne" et "Six Shot Morning". [plus d'infos]
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