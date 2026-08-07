Posté par Ted.
Modéré le 07/08/2026 à 08:00.
Modéré le 07/08/2026 à 08:00.
Un Split Chain Deluxe - 07/08
Les Bristoliens Split Chain ont revisité deux titres issus de Motionblur à l'occasion de la sortie de sa version Deluxe. Il s'agit de "The space in between" avec Postdrome et "Who am I?" avec Commoner. La sortie est prévue le 11 septembre 2026 chez Epitaph. [plus d'infos]
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