Cathedral, le nouvel album de John Carpenter réalisé avec ses collaborateurs de longue date Cody Carpenter et Daniel Davies, est sorti aujourd'hui chez Sacred Bones. Cette sortie coïncidera avec la parution de la première bande dessinée de Carpenter le 4 août chez Storm King Comics. Leur dernier single, "Revenge", est à découvrir à la suite. [plus d'infos]

- -