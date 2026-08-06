Posté par Rémiii.
Modéré le 06/08/2026 à 08:00.
Modéré le 06/08/2026 à 08:00.
Impetus Fest : le Revival - 06/08
Impetus Festival reprendra vie de façon exceptionnelle du 27 octobre au 2 novembre. L'affiche complète de ce "Revival" sera dévoilée le 3 septembre mais on sait déjà que Hypno5e, Hippotraktor, Fall Of Leviathan, Eyehategod, Stoned Jesus et Sxokondo seront de la partie.
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires