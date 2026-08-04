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Posté par Ted.
Modéré le 04/08/2026 à 09:45.
Modéré le 04/08/2026 à 09:45.
GVF en puissance 4 - 04/08
Le quatuor du Michigan Greta Van Fleet va sortir son 4e album, Palace for the people, le 9 octobre 2026. Un extrait, "Saw you stand", a été mis en ligne. [plus d'infos]
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