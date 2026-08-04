Gutalax interprétant "Shitbusters" au Wacken Open Air 2026, c'est par là. L'orga du fest a par ailleurs d'ores et déjà dévoilé quelques premiers nom de son affiche de l'année prochaine qui se tiendra des 28 au 31 juillet 2027. Parmi lesquels figurent Five Finger Death Punch, Electric Callboy, Knocked Loose, Helloween, Heaven Shall Burn, Children of Bodom ou encore Halestorm.

- -