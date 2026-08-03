Selon le média américain TMZ, Sid Wilson, le numéro #0 du gang de Des Moines, se serait fait virer de Slipknot. Aucune information officielle du groupe ou du concerné n'a été confirmée à ce stade cependant. Jim Root aurait par ailleurs signalé depuis, sur Insta, de ne pas croire tout ce qu'on lit sur internet. A suivre quoi...

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