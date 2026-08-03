Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 03/08/2026 à 08:00.
P.O.D. - circlesP.O.D. Et mon coeur fait boom au WOA ! - 03/08

P.O.D. interprétant leur tube "Boom" au récent Wacken Open Air, c'est par là. Et sinon, y'a aussi leur "Youth of the nation" lors de leur prestation au Pol'and'Rock à revoir ici. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -



Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page