Infos précédentes :
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Posté par M!ke.
Modéré le 03/08/2026 à 08:00.
Modéré le 03/08/2026 à 08:00.
P.O.D. Et mon coeur fait boom au WOA ! - 03/08
P.O.D. interprétant leur tube "Boom" au récent Wacken Open Air, c'est par là. Et sinon, y'a aussi leur "Youth of the nation" lors de leur prestation au Pol'and'Rock à revoir ici. [plus d'infos]
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