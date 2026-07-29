Posté par M!ke.
Modéré le 29/07/2026 à 08:00.
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Hexis en France à l'automne - 29/07
Une fois n'est pas coutume, le groupe étant habitué à honorer des tournées gargantuesques, Hexis fera une petite salve de dates (que 13 en 17 jours) à l'automne qui emmènera les danois sur 3 dates en France en octobre. A Paris le 4, Lyon le 5 et dans la banlieue de Montpellier le 10. [plus d'infos]
01 octobre 2026: Hirsch-Q - Dortmund
02 octobre 2026: dB's - Utrecht
03 octobre 2026: Chinastraat - Ghent
04 octobre 2026: Le Glazart - Paris
05 octobre 2026: Rock N Eat - Lyon
10 octobre 2026: Salle Victoire 2 - Saint-Jean-de-Védas
11 octobre 2026: Damage Inc Live Club - San Giovanni Lupatoto
12 octobre 2026: Venster 99 - Wien / Vienna
13 octobre 2026: Glashaus - Bayreuth
14 octobre 2026: Vegalite - Brno
15 octobre 2026: Conne Island - Leipzig
16 octobre 2026: JUZ Rotenburg - Rotenburg
17 octobre 2026: Ideal Bar - Copenhagen
02 octobre 2026: dB's - Utrecht
03 octobre 2026: Chinastraat - Ghent
04 octobre 2026: Le Glazart - Paris
05 octobre 2026: Rock N Eat - Lyon
10 octobre 2026: Salle Victoire 2 - Saint-Jean-de-Védas
11 octobre 2026: Damage Inc Live Club - San Giovanni Lupatoto
12 octobre 2026: Venster 99 - Wien / Vienna
13 octobre 2026: Glashaus - Bayreuth
14 octobre 2026: Vegalite - Brno
15 octobre 2026: Conne Island - Leipzig
16 octobre 2026: JUZ Rotenburg - Rotenburg
17 octobre 2026: Ideal Bar - Copenhagen
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