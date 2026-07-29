Une fois n'est pas coutume, le groupe étant habitué à honorer des tournées gargantuesques, Hexis fera une petite salve de dates (que 13 en 17 jours) à l'automne qui emmènera les danois sur 3 dates en France en octobre. A Paris le 4, Lyon le 5 et dans la banlieue de Montpellier le 10. [plus d'infos]

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