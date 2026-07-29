Posté par M!ke.
Modéré le 29/07/2026 à 08:00.
Modéré le 29/07/2026 à 08:00.
Archspire trop jeune pour mourir, en docu - 29/07
Un documentaire d'Archspire sur les coulisses de l'enregistrement de Too fast to die, leur dernier album en date, est dispo ci-après. [plus d'infos]
Archspire
LP : Too fast to die
Date de sortie : 10/04/2026
LP : Too fast to die
Date de sortie : 10/04/2026
Liminal cypher
Red goliath
Carrion ladder
Anomalous descent
The vessel
Limb of leviticus
Deadbolt the backward
Too fast to die
Red goliath
Carrion ladder
Anomalous descent
The vessel
Limb of leviticus
Deadbolt the backward
Too fast to die
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