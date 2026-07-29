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Posté par Oli.
Modéré le 29/07/2026 à 08:00.
Modéré le 29/07/2026 à 08:00.
Ministry à Paris - 29/07
Ministry sera accompagné par Die Krupps le 12 avril 2027 au Bataclan. Leur album Hate to go (Take out or delivery), qui devrait être leur dernier, sort le 30 octobre. Un extrait a été dévoilé, "Burned out". [plus d'infos]
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