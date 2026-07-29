Infos précédentes :

Posté par Oli.
Modéré le 29/07/2026 à 08:00.
Ministry - Enjoy The Quiet - Live At Wacken 2012Ministry à Paris - 29/07

Ministry sera accompagné par Die Krupps le 12 avril 2027 au Bataclan. Leur album Hate to go (Take out or delivery), qui devrait être leur dernier, sort le 30 octobre. Un extrait a été dévoilé, "Burned out". [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page