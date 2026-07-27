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Posté par M!ke.
Modéré le 27/07/2026 à 08:00.
Paradise Lost-AscensionParadise Lost dit juste quelques mots - 27/07

Captée au Rock Hard Festival cet été, une vidéo live de Paradise Lost pour "Say just words" est dispo ici. [plus d'infos]

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