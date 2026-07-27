Posté par M!ke.
Modéré le 27/07/2026 à 08:00.
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Hypno5e n'a plus le feu sacré ? - 27/07
C'est par un nouveau single dénommé "Lost fires" qu'Hypno5e a annoncé la sortie de son prochain opus, Trame noire, pour le 6 novembre via Pelagic Records. Le clip se visionne ci-après. [plus d'infos]
Hypno5e
LP : Trame noire
Label : Pelagic Records
Date de sortie : 06/11/2026
LP : Trame noire
Label : Pelagic Records
- Pelagic Records (1067 hits)
Date de sortie : 06/11/2026
Lost fires
Falmer
Molecular angel
Bare bones
Trame noire
Falmer
Molecular angel
Bare bones
Trame noire
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