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Posté par M!ke.
Modéré le 27/07/2026 à 08:00.
Hypno5e - Acid mist tomorrowHypno5e n'a plus le feu sacré ? - 27/07

C'est par un nouveau single dénommé "Lost fires" qu'Hypno5e a annoncé la sortie de son prochain opus, Trame noire, pour le 6 novembre via Pelagic Records. Le clip se visionne ci-après. [plus d'infos]

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Hypno5e-Trame noire
Hypno5e
LP : Trame noire
Label : Pelagic Records
Date de sortie : 06/11/2026
Lost fires
Falmer
Molecular angel
Bare bones
Trame noire

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