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Modéré le 27/07/2026 à 08:00.
Envie de combiner vacances, baignade, punk-rock et virée de dernière minute ? Situé à Tolmin en Slovénie, aux abords d'une rivière et à la programmation soignée (Dropkick Murphys, Gogol Bordello, Hot Water Music, Lagwagon, Terror, H20, The Meffs, The Casualties, The Suicide Machines, A Wilhelm Scream...), le bien nommé festival Punk Rock Holiday 2.6 qui se tiendra du 11 au 14 août est là pour toi. Et sinon, on te racontera...
[ https://www.punkrockholiday.com/: site ] [plus d'infos]
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