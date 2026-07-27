Envie de combiner vacances, baignade, punk-rock et virée de dernière minute ? Situé à Tolmin en Slovénie, aux abords d'une rivière et à la programmation soignée (Dropkick Murphys, Gogol Bordello, Hot Water Music, Lagwagon, Terror, H20, The Meffs, The Casualties, The Suicide Machines, A Wilhelm Scream...), le bien nommé festival Punk Rock Holiday 2.6 qui se tiendra du 11 au 14 août est là pour toi. Et sinon, on te racontera...

[ https://www.punkrockholiday.com/: site ] [plus d'infos]

- -