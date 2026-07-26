Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Sum 41 a publié ce vendredi 24 juillet une version remasterisée de son album All killer all filler pour les 25 ans de sa sortie. [ plus d'infos ]

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour sauver vos préférences et réaliser des statistiques de visites. [ charte d'utilisation ]