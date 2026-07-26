Infos précédentes :
- 25 ans de Sum 41
- Electric Callboy @ Pinkpop 2026
- Deryck attend toujours Electric Callboy
- Electric Callboy renvoie l'ascenseur
- Electric Callboy feat Babymetal en drum-playthrough
- Silence radio pour Sum 41
- Sum Against the Machine
- Rétrospective du dernier Sum 41 tour
- Sum 41 fait ses adieux à l'Europe
- Sum 41 @ KROQ
Posté par M!ke.
Modéré le 26/07/2026 à 08:00.
Modéré le 26/07/2026 à 08:00.
25 ans de Sum 41 - 26/07
Sum 41 a publié ce vendredi 24 juillet une version remasterisée de son album All killer all filler pour les 25 ans de sa sortie. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires