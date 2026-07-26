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Posté par M!ke.
Modéré le 26/07/2026 à 08:00.
Amon Amarth - Amon AmarthAmon Amarth réveille le père - 26/07

Amon Amarth revient avec un nouvel album le 2 octobre chez Metal Blade, The allfather awakens. En voici un extrait avec "Gjallarhorn". [plus d'infos]

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