Infos précédentes :
- Amon Amarth réveille le père
- Amon Amarth acoustique
- Amon Amarth tient la vague
- Amon Amarth clippe des bouts de Berserker
- Amon Amarth joue son dieu du tonnerre au BOA
- Le Wacken est complet
- Amon Amarth clippe les saxons et vickings
- Le Summer Breeze s'annonce (déjà)
- Le Bloodstock s'annonce déjà...un peu
- Wacken, des annonces et un sold-out
Posté par M!ke.
Modéré le 26/07/2026 à 08:00.
Modéré le 26/07/2026 à 08:00.
Amon Amarth réveille le père - 26/07
Amon Amarth revient avec un nouvel album le 2 octobre chez Metal Blade, The allfather awakens. En voici un extrait avec "Gjallarhorn". [plus d'infos]
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