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Amon Amarth revient avec un nouvel album le 2 octobre chez Metal Blade , The allfather awakens . En voici un extrait avec "Gjallarhorn". [ plus d'infos ]

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