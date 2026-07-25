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Posté par M!ke.
Modéré le 25/07/2026 à 20:00.
Sick Of It AllUn SOIA vers l'éternel - 25/07

Lou Koller, frontman et co-fondateur de Sick Of It All, est décédé des suites de son cancer de l'oesophage contre lequel il se battait depuis deux ans. Il avait 59 ans. Toute la scène hardcore, punk, metal lui a rendu de vibrants hommages tout au long de la journée. Lui et son groupe ont largement influencé la scène hardcore new-yorkaise depuis sa création en 1986. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. Rest In Power, Lou!

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