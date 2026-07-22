Après "Colorful", les Johnny Mafia dévoilent le clip de "Colorful", un nouveau single issu de leur 5e album qui paraîtra en novembre 2026 chez Howlin' Banana Records, Luik Music et Pochette Surprise. Le groupe de Sens jouera notamment le 19 mars 2027 à L'Alhambra à Paris. [plus d'infos]

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