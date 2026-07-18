L'Omega Sound Festival, qui devait se dérouler les 4 et 5 septembre à Angers, à été annulé faute de préventes dont le seuil n'a pas été atteint. Décision sage, mais grosse amertume quand même car l'affiche accueillait des groues interessants tels que Fleshgod Apocalypse, Sun, Ice Chemicals, ou encore Moscow Death Brigade.

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