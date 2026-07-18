Posté par Ted.
Modéré le 18/07/2026 à 19:40.
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Gojira sans Mario, mais avec Luigi - 18/07
Mario Duplantier, batteur de Gojira n'a pas pu assurer le début de la tournée américaine du groupe en raison d'un problème d'immigration. C'est le brésilien Luigi Paraventi (Paleface Swiss) qui le remplace temporairement. Une vidéo amateur de "Stranded" du concert d'hier a été publiée. [plus d'infos]
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