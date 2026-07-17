Les Rockomotives de Vendôme (du 24 au 31 octobre 2026) ont dévoilé leur affiche avec The Notwist, Syd Matters, Bertrand Belin, Girls in Hawaii et Zentone, mais également d'autres artistes tels que Laura Cahen, Les Vulves Assassines, Chevreuil, La Sécurité, Goodbye Karelle, Choolers Division, Claptrap, Grife, Teenage Bed, Arianna Monteverdi ou encore Druugg. On vous invite à aller visiter leur site pour plus d'info (et de groupes !).

[ www.rockomotives.com: Site officiel ]

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