La bande originale du film Nimrods, la comédie autour d'un road-trip de 3 musiciens persuadés d'ouvrir pour Green Day à l'occasion d'un concert pour le jour de l'an, sortira le 31 juillet. Les natifs de Berkeley ont composé pour l'occasion un nouveau titre, "I'm never gonna R.I.P.". La comédie en tant que telle sera dans les salles obscures à partir du 14 août. Le trailer est aussi dans la suite. [plus d'infos]

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