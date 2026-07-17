Infos précédentes :
- Des serpents dans l'avion pour Mastodon ? Non ! Pour le dîner !
- Le fantôme Mastodon encore
- Le prochain Mastodon dans la boîte
- Du Mastodon au BOA
- Eloy fait raisonner le tonerre
- Brent Hinds est mort dans un accident
- John Garcia a monté un groupe avec 1 Mastodon et 2 KTB
- Revit le retour aux sources de Black Sabbath
- Brent tout seul
- Séparation chez Mastodon
Posté par M!ke.
Modéré le 17/07/2026 à 08:00.
Modéré le 17/07/2026 à 08:00.
Des serpents dans l'avion pour Mastodon ? Non ! Pour le dîner ! - 17/07
Mastodon revient avec un nouvel album sous le bras, Marrow deep, le 28 août prochain. Il s'agira du premier depuis le départ et le décès tragique de Brent Hinds. En voici un nouvel extrait, "Snakes for dinner".
Mastodon revient avec un nouvel album sous le bras, Marrow deep, le 28 août prochain. Il s'agira du premier depuis le départ et le décès tragique de Brent Hinds. En voici un nouvel extrait, "Snakes for dinner".
Quelques jours auparavant, le groupe mettait en ligne une vidéo où les membres actuels revenaient sur les 25 ans de collaboration avec Brent. [plus d'infos]
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