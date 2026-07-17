Mastodon revient avec un nouvel album sous le bras, Marrow deep, le 28 août prochain. Il s'agira du premier depuis le départ et le décès tragique de Brent Hinds. En voici un nouvel extrait, "Snakes for dinner".

Quelques jours auparavant, le groupe mettait en ligne une vidéo où les membres actuels revenaient sur les 25 ans de collaboration avec Brent. [plus d'infos]

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