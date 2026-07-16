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Posté par M!ke.
Modéré le 16/07/2026 à 08:00.
Walls of Jericho - No one can save you from yourselfErreur système en vue pour Walls of Jericho - 16/07

Walls Of Jericho a annoncé le successeur de No one can save you from yourself. System error: humanity sortira le 13 novembre chez Napalm Records. Un premier extrait est dispo, "The ascent". [plus d'infos]

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