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Posté par M!ke.
Modéré le 15/07/2026 à 08:00.
Guilt Trip-Armour of angelsGuilt Trip @ Hellfest 2026 - 15/07

Après un premier extrait "Burn" de leur prestation au Hellfest, les coreux de Guilt Trip ont lâché sur le Tube leur live intégral. [plus d'infos]

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Guilt Trip-Armour of angels
Guilt Trip
LP : Armour of angels
Label : Roadrunner
Date de sortie : 05/06/2026
One by one
Blood atonement
Cut from god
Dirt
Angel eyes
Veins
No love lost
Intermission
Burn
Suffer me
Resurrected (feat. Sonny Sandoval of P.O.D.)
The banner of heaven

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