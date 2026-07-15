Infos précédentes :
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- Guilt Trip a brûlé le Hellfest
- La puissance du pouvoir d'UV
- UV en robot zombie
- Hellfest 2026, l'aftermovie
- The Hives en Amérique latine
- Cult of Luna @ Hellfest 2026
- Replay : TYG au Hellfest
- le Hellfest en mode Titan
Posté par M!ke.
Modéré le 15/07/2026 à 08:00.
Modéré le 15/07/2026 à 08:00.
Guilt Trip @ Hellfest 2026 - 15/07
Après un premier extrait "Burn" de leur prestation au Hellfest, les coreux de Guilt Trip ont lâché sur le Tube leur live intégral. [plus d'infos]
Guilt Trip
LP : Armour of angels
Label : Roadrunner
Date de sortie : 05/06/2026
LP : Armour of angels
Label : Roadrunner
- Roadrunner (3928 hits)
Date de sortie : 05/06/2026
One by one
Blood atonement
Cut from god
Dirt
Angel eyes
Veins
No love lost
Intermission
Burn
Suffer me
Resurrected (feat. Sonny Sandoval of P.O.D.)
The banner of heaven
Blood atonement
Cut from god
Dirt
Angel eyes
Veins
No love lost
Intermission
Burn
Suffer me
Resurrected (feat. Sonny Sandoval of P.O.D.)
The banner of heaven
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