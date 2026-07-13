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Posté par M!ke.
Modéré le 13/07/2026 à 08:00.
The Offspring-SuperchargedQuand The Offspring font danser le Hellfest au rythme de Taylor Swift - 13/07

Lors de leur concert de clôture du Hellfest 2026, les californiens de The Offspring ont repris le titre "Love story" de Taylor Swift. C'est en ligne ici. [plus d'infos]

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