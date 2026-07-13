Guilt Trip a ravi les fans de hardcore du Hellfest en remplaçant au pied levé les frères Cavalera prévus pour jouer en intégralité Chaos A.D. de Sepultura. Les natifs de Manchester ont partagé la captation de "Burn", titre extrait de leur dernier album Armour of angels, sorti il y a quelques semaines. Les mancuniens ont littéralement retourné la Mainstage ! [plus d'infos]

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