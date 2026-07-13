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Posté par M!ke.
Modéré le 13/07/2026 à 08:00.
Guilt Trip-Armour of angelsGuilt Trip a brûlé le Hellfest - 13/07

Guilt Trip a ravi les fans de hardcore du Hellfest en remplaçant au pied levé les frères Cavalera prévus pour jouer en intégralité Chaos A.D. de Sepultura. Les natifs de Manchester ont partagé la captation de "Burn", titre extrait de leur dernier album Armour of angels, sorti il y a quelques semaines. Les mancuniens ont littéralement retourné la Mainstage ! [plus d'infos]

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Guilt Trip-Armour of angels
Guilt Trip
LP : Armour of angels
Label : Roadrunner
Date de sortie : 05/06/2026
One by one
Blood atonement
Cut from god
Dirt
Angel eyes
Veins
No love lost
Intermission
Burn
Suffer me
Resurrected (feat. Sonny Sandoval of P.O.D.)
The banner of heaven

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