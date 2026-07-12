Posté par M!ke.
Modéré le 12/07/2026 à 08:00.
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A une époque où Converge comptait... - 12/07
Converge a partagé un clip pour "It used to matter". Morceau présent au tracklisting de Hum of hurt sorti début juin chez Epitaph. La version vinyle sort le 10 juillet. Le groupe sera le 15 novembre à La Laiterie (Strasbourg) et le 16 novembre au Bataclan (Paris). [plus d'infos]
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