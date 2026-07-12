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Posté par M!ke.
Modéré le 12/07/2026 à 08:00.
Modéré le 12/07/2026 à 08:00.
BMTH repentis - 12/07
Count your blessings | Repented, réédition anniversaire pour les 20 ans du premier album long format de Bring Me The Horizon, est sorti ce 10 juillet. Il s'écoute en intégralité ci-après. Un set live amateur de leur prestation au Outbreak Fest de ce weekend est également dispo, où la bande à Oli Sykes l'a joué en intégralité pour la première fois. [plus d'infos]
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