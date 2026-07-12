Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 12/07/2026 à 08:00.
Bring Me The Horizon-Post human: nex genBMTH repentis - 12/07

Count your blessings | Repented, réédition anniversaire pour les 20 ans du premier album long format de Bring Me The Horizon, est sorti ce 10 juillet. Il s'écoute en intégralité ci-après. Un set live amateur de leur prestation au Outbreak Fest de ce weekend est également dispo, où la bande à Oli Sykes l'a joué en intégralité pour la première fois. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -



Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page