Eugene Robinson (ex-Oxbow, Buñuel) a eu un AVC le week-end dernier. Il est actuellement hospitalisé à Malaga en soins où il a été opéré. Bien qu'il ne puisse pas encore reparler, il est cependant conscient, reconnait ses proches et peut marcher. On lui souhaite un prompt rétablissement qui passera par une rééducation pour retrouver toutes ses capacités.

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