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Posté par Ted.
Modéré le 08/07/2026 à 08:00.
Modéré le 08/07/2026 à 08:00.
Chat Pile envoie un single - 08/07
Chat Pile est de retour avec un nouveau single intitulé "Pen I S mall" et qui est extrait de leur troisième album Who loves the sun attendu le 4 septembre. Son clip est à la suite. [plus d'infos]
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