The Mountain Goats mettra à l'honneur le 7 août un nouvel album nommé Days. Produit par John Congleton et enregistré aux studios Sear Sound, l'album réunit plusieurs invités, dont Rob Jost, Janis Siegel, membre de The Manhattan Transfer, Matt Nathanson et Mikaela Davis. Le clip de "Charlie Sheen reaches out to the feds" est visible à la suite. [plus d'infos]

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