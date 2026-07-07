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Posté par Rémiii.
Modéré le 07/07/2026 à 19:11.
Modéré le 07/07/2026 à 19:11.
Les Burning à l'automne - 07/07
All fired up est le titre du prochain opus des Burning Heads. Il sortira le 16 octobre tandis qu'un concert parisien est déjà fixé au 20 mars 2027 à la Maroquinerie. Les précommandes sont ouvertes chez Kicking Records.
All fired up est le titre du prochain opus des Burning Heads. Il sortira le 16 octobre tandis qu'un concert parisien est déjà fixé au 20 mars 2027 à la Maroquinerie. Les précommandes sont ouvertes chez Kicking Records.
[ Kicking Records ]
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