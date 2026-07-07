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Posté par Rémiii.
Modéré le 07/07/2026 à 19:11.
burning heads - fire wlaks with meLes Burning à l'automne - 07/07

All fired up est le titre du prochain opus des Burning Heads. Il sortira le 16 octobre tandis qu'un concert parisien est déjà fixé au 20 mars 2027 à la Maroquinerie. Les précommandes sont ouvertes chez Kicking Records.
[fr] Kicking Records  External ]

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