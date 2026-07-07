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Posté par Rémiii.
Modéré le 07/07/2026 à 19:11.
Modéré le 07/07/2026 à 19:11.
16 HP en LP's - 07/07
Certains disques de 16 Horsepower récemment re-pressés en vinyles étant épuisés, de nouveaux re-pressages sont prévus afin de pouvoir reconstituer l'ensemble de leur discographie en LP à compter du 28 août chez Glitterhouse Records. Voir la boutique en ligne ci-dessous.
Certains disques de 16 Horsepower récemment re-pressés en vinyles étant épuisés, de nouveaux re-pressages sont prévus afin de pouvoir reconstituer l'ensemble de leur discographie en LP à compter du 28 août chez Glitterhouse Records. Voir la boutique en ligne ci-dessous.
[ GlitterHouse Records ]
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