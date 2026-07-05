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Posté par M!ke.
Modéré le 05/07/2026 à 08:00.
Electric CallboyElectric Callboy @ Pinkpop 2026 - 05/07

Le set des Electric Callboy à la dernière édition du Pinkpop est à revoir par là. Avec notamment une reprise au programme de la setliste de "Still waiting" de Sum 41. [plus d'infos]

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