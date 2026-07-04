Infos précédentes :
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- Brent tout seul
- Séparation chez Mastodon
- Ozzy peine à marcher
Posté par M!ke.
Modéré le 04/07/2026 à 12:00.
Modéré le 04/07/2026 à 12:00.
Le fantôme Mastodon encore - 04/07
Mastodon a monté une vidéo avec des images de sa tournée européenne actuelle sur son dernier titre "Your ghost again". [plus d'infos]
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