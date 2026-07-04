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Posté par M!ke.
Modéré le 04/07/2026 à 12:00.
Ultra Vomit - Panzer surprise !UV en robot zombie - 04/07

Ultra Vomit a partagé la prestation réalisée sur "Dead robot zombie cop from outer space 2" de son dernier Hellfest. [plus d'infos]

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Ultra Vomit-Ultra Vomit et le pouvoir de la puissance
Ultra Vomit
LP : Ultra Vomit et le pouvoir de la puissance
Label : Verycords
Date de sortie : 27/09/2024
Kings of poop
Dead robot zombie cop from outer space 2
Le coq
Doigts de metal
Toxoplasma gondii (felinus sanctus)
Ricard peinard
Mortal konkass
The gruge
Tikawahukwa
Patatas bravas (feat. Crisix)
Mouss 2 mass (feat. Mouss de Mass)
Auto-thunes
Ültrus crew
Gpt (à l'instant)
Mollo sur le caca
La puissance du pouvoir
A.n.u.s

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