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Posté par M!ke.
Modéré le 29/06/2026 à 08:00.
Bring Me The Horizon-Post human: nex genBring Me The Horizon de retour aux sources ? - 29/06

Pour accompagner la sortie prochaine de la version réenregistrée et remasterisée de Count your blessings pour ses 20 ans, Bring Me The Horizon a sorti un nouveau morceau, "Dehumanized". Count your blessings | Repented est attendu pour le 10 juillet. [plus d'infos]

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