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Posté par M!ke.
Modéré le 29/06/2026 à 08:00.
The Hives-The Hives forever forever The HivesThe Hives en Amérique latine - 29/06

Une vidéo récapitulative de la tournée sud-américaine de The Hives lors de leur tour en support de My Chemical Romance a été montée. Agrémentée de vidéos live de leurs plus grands tubes et des passages de la vie du groupe en tournée.
Et si tu veux revoir aussi leur set du Hellfest, c'est aussi dispo sur le Tube. [plus d'infos]

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