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Posté par Ted.
Modéré le 28/06/2026 à 11:12.
Doppler - Pourquoi ce disque ?Exclu : une vidéo live de Doppler - 28/06

Voici en avant-première la vidéo live de "New balls" de Doppler, un vieux titre issu de Songs to defy, filmé au Périscope à Lyon. La mise à jour des dates de la tournée du groupe est dans notre agenda (et à la suite). [plus d'infos]

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