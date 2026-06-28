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Posté par Ted.
Modéré le 28/06/2026 à 11:12.
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Exclu : une vidéo live de Doppler - 28/06
Voici en avant-première la vidéo live de "New balls" de Doppler, un vieux titre issu de Songs to defy, filmé au Périscope à Lyon. La mise à jour des dates de la tournée du groupe est dans notre agenda (et à la suite). [plus d'infos]
Doppler [ dopplermusic.fr: Site officiel (21 hits) ]
31 juillet 2026: GIGORS - Tong Electrics #5
14 août 2026: NASBINALS - Mordor Fest
02 octobre 2026: CHAUMONT - TBA
03 octobre 2026: NEVERS - Café Charbon
15 octobre 2026: CHAMBERY - APEJS
16 octobre 2026: SAINT-ETIENNE - Le Fil
17 octobre 2026: ANNONAY - Smac 07
14 août 2026: NASBINALS - Mordor Fest
02 octobre 2026: CHAUMONT - TBA
03 octobre 2026: NEVERS - Café Charbon
15 octobre 2026: CHAMBERY - APEJS
16 octobre 2026: SAINT-ETIENNE - Le Fil
17 octobre 2026: ANNONAY - Smac 07
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